Sofer fugit de la locul accidentului dupa ce a ranit doi oameni iar apoi a demontat placutele de inmatriculare ale masinii

Dupa ce a ranit doi oameni intr-un accident rutier, un sofer a demontat placutele de inmatriculare ale masinii si a fugit de la locul accidentului. Este isprava unui barbat de 41 de ani, din Fantana Mare, care in timp ce conducea autoturismul pe D.N 15 C, in afara localitatii de domiciliu, a patruns aiurea pe sensul opus de mers. Acolo vehiculul sau a lovit in plin un autoturism condus regulamentar de o tanara de 26 de ani, din municipiul Falticeni. Dupa producerea accidentului, barbatul a demontat in graba placutele de inmatriculare ale autoturismului si aplecat de fata locului desi doua persoane au fost ranite. Este vorba despre soferita de 26 de ani si un pasager de 47 de ani, din vehiculul intrat aiurea pe contrasens. Cei doi au ajuns la spital. Soferita a fost testata cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0,00 mg/l, recoltandu-i-se probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Ulterior, dupa 4 ore de la producerea accidentului, pe timp de noapte, soferul a fost gasit de politisti la domiciliu. El a refuzat categoric sa fie testat cu aparatul etilotest dar i s-au recoltat probe de sange la Spitalul Falticeni. Barbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului.