Sofer mort de beat, blocat in trafic de politisti, la Volovat. Barbatul nu are permis iar masina lui era fara ITP si RCA

Sofer mort de beat, prins la volanul unei masini fara ITP si fara RCA. In plus, barbatul nu are permis de conducere. S-a intamplat duminica noapte, la Volovat, dupa ce politistii au blocat autoturismul respectiv in trafic, pe un drum comunal. Vehiculul marca Toyota Celica, inmatriculat in Marea Britanie, era condus de Maier Ovidiu, de 31 ani, localnic, care nu poseda permis de conducere. Cum acesta emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,13 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate a rezultat ca autoturismul marca Toyota Celica, are ITP expirata de un an si nu are polita RCA, astfel ca s-a luat masura sanctionarii contraventionale a soferului cu amenda in cuantum total de 1.450 lei, luandu-se si masura complementara de retinere a certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.