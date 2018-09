Sofer mort de beat, imobilizat in strada, dupa ce a incercat sa scape de politisti, in Burdujeni

Sofer mort de beat, imobilizat pe o strada din Suceava, dupa ce politistii au alergat dupa el. Incidentul s-a petrecut joi noapte, pe strada 22 Decembrie 1989, din cartierul Burdujeni sat. Un echipaj de politie care se afla in zona a observat la un moment dat in trafic un autovehicul care nu folosea luminile de intalnire. Mai mult, in momentul in care conducatorul autoturismului a observat echipajul de politie, a franat brusc, a patruns pe trotuar iar apoi a abandonat masina. Barbatul a iesit din vehicul si a dat bir cu fugitii. Numai ca cei doi agenti l-au urmarit si au reusit sa puna mana pe el si sa il imobilizeze. Este vorba despre un sucevean de 32 de ani, Catalin A. El mirosea puternic a bautura si de aceea politistii l-au verificat cu etilotestul, rezultatul fiind de 1,01 mg/l alcool pur in aerul expirat. Tanarul a fost condus la Spitalul Judetean Suceava, unde i s-au prelevat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. El s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.