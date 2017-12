Sofer mort de beat incatusat de politisti, dupa ce i-a injurat pe agenti chiar in sediul Politiei Municipiului Suceava

Barbatul de 43 de ani, din comuna Comanesti, a fost retinut pentru 24 de ore, acesta fiind incarcerat in arestul I.P.J. Suceava.

S-a urcat beat crita la volan, a lovit o masina parcata, dupa care i-a injurat si amenintat pe politistii. Este isprava unui barbat de 43 de ani, din comuna Comanesti, pe nume Cazac Remus Vasile. In timp ce conducea masina pe o strada din centrul municipiului Suceava, acesta a intrat in coliziune cu un autoturism de teren care era parcat pe partea dreapta a drumului. La fata locului au ajuns politistii, care au constatat ca barbatul de abia se putea tine pe picioare. Deoarece Cazac Remus Vasile prezenta halena alcoolica, a fost condus la sediul Politiei, unde a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,08 mg/l alcool pur in aerul expirat. La sediul Politiei Municipiului Suceava, dupa testarea cu aparatul etilotest, soferul a devenit recalcitrant si a inceput sa adreseze cuvinte si expresii jignitoare. Practic politistii au fost injurati ca la usa cortului. Asa se face ca in final barbatul a fost imobilizat si incatusat. Ulterior, acesta a fost condus la Spitalul Judetean Suceava, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, fata de Cazac Remus Vasile, fiind dispusa masura retinerii pentru o perioada de 24 ore.