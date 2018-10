Sofer mort de beat, prins de politisti dupa ce a ajuns cu masina in sant

Sofer moart de beat dupa ce a ajuns cu masina in sant. Barbatul a fugit de la locul incidentului dar a fost prins ulterior de politisti. S-a intamplat la Hartop, duminica noapte, in jurul orei ora 02.50. Politistii au fost sesizati verbal de catre un localnic despre faptul ca pe raza comunei Hartop, pe D.J.208, la intersectia cunoscuta sub numele de Ciorsaci a avut loc un eveniment rutier, fiind implicat un autoturism, care a intrat in santul din partea dreapta a drumului, cu directia de mers Dolhasca-Falticeni. Reclamantul a mai precizat ca a retinut numarul de inmatriculare al autoturismului, dar conducatorul auto a fugit.La fata locului, politistii au gasit in sant, autoturismul marca Seat Cordoba, culoare gri. Conducatorul autoturismului nu a fost gasit la fata locului. S-a procedat la verificarea autoturismului dupa numarul de inmatriculare si s-a constatat ca proprietar este Ciubotaru Cristi, de 28 ani, din comuna Vulturesti, sat Plesesti. Acesta a fost identificat la aproximativ 500 metri de locul producerii evenimentului si intrucat emana halena alcoolica a fost testat cu aparatul alcooltest , rezultatul fiind 1,39 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost condus la Spitalul Municipal Falticeni, unde i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul comiterii infractiunii de conducerea pe drumurile publice ale unui autovehicul de catre o persoana avand o imbibatie alcoolica de peste 0,80 mg/l alcool pur in sange.