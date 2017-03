Sofer mort si fiul sau de 7 ani ranit dupa ce barbatul a scapat masina de sub control, la Baia VIDEO

Barbatul a pierdut controlul volanului intr-o curba. Autoturismul a iesit de pe carosabil, a intrat intr-un copac aflat intr-o statie de autobuz dupa care s-a oprit in gardul unei case, pe care l-a pus la pamant.

Accident mortal de circulatie, marti dimineata, la Baia. Un barbat de 30 de ani, din Bogata, pe nume Aurel Lita, si-a pierdut viata iar fiul sau de 7 ani a ajuns ranit la spital dupa ce masina in care erau a scapat de sub control. Barbatul a pierdut controlul volanului intr-o curba. Autoturismul a iesit de pe carosabil, a intrat intr-un copac aflat intr-o statie de autobuz dupa care s-a oprit in gardul unei case, pe care l-a pus la pamant. Doar norocul a facut ca in statia de autobuz, la ora respectiva, sa nu se afle nici o persoana, altfel am fi vorbit si de alte victime. In urma impactului puternic, soferul a ramas incarcerat intre fiarele masinii si a fost scos cu greu din interior de pompierii de la Descarcerare. Din pacate, barbatul a decedat avand rani grave. Fiul sau, aflat pe bancheta din spate, a fost ranit si transportat la spital iar sotia a suferit leziuni minore si a avut nevoie de ingrijiri medicale la fata locului. Din primele cercetari, a reiesit barbatul de 30 de ani a pierdut controlul volanului in curba din cauza vitezei excesive. Cei doi soti mergeau cu copilul spre scoala dupa care urmau sa plece spre Suceava pentru a schimba numerele de inmatriculare ale masinii. In urma accidentului, autoturismul a fost facut zob.