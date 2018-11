Sofer mut de beat, blocat de politisti in trafic, la Fratautii Noi

Sofer beat crita, blocat in trafic de politisti dupa ce a fost mai intai urmarit cateva sute de metri. Luni dupa amiaza, in timp ce actiona pe DJ 178C, din comuna Fratautii Noi, o patrula de politie a efectuat semnal regulamentar de oprire unei autoutilitare inmatriculate in strainatate, insa, conducatorul auto a schimbat brusc direcția de mers pe un drum comunal. Agentii au pornit in urmarirea vehiculului, acesta fiind blocat dupa aproximativ 500 de metri. Conducatorul auto, identificat ca fiind un localnic, de 41 ani, a fost verificat in bazele de date, ocazie cu care, s-a constatat ca acesta nu figureaza ca fiind posesor de permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Totodata, intrucat emana halena alcoolica, barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,55 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, unde, in prezenta personalul medical, a refuzat prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.