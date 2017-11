Sofer pericol public, filmat in timp ce gonea si facea depasiri periculoase pe o strada din Radauti VIDEO

Acesta a fost filmat cu o camera de bord, de un alt participant la trafic, de cand gonea prin oras.

Sofer inconstient, filmat in timp ce gonea si facea depasiri periculoase, pe o straduta din Radauti. Este vorba despre soferul unui vehicul de teren, cu numere de inmatriculare de Bucuresti. Acesta a fost filmat cu o camera de bord, de un alt participant la trafic, de cand gonea prin oras. Individul este si scandalagiu judecand dupa faptul ca a oprit masina in drum sa se certe cu cel care indraznise sa ii iasa in cale in timp ce el era in depasire. Mai mult, dupa ce se ratoieste cu portiera deschisa la soferul din spate, individul intra in alta depasire si ajunge chiar in fata unui camion. Este lasat insa sa faca ce il taie capul si apoi sa plece. Imaginile au fost postate pe o retea de socializare si fac furori. Localnicici spun, in comentariile care insotesc postarea, ca ar fi vorba despre un patron de firma care face bransamente prin oras. Poate clipul va fi vizionat si de politisti si acestia se vor sesiza in cazul soferului pericol public pentru ceilalti participanti la trafic.