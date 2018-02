Sofer prins cu sticla de vin in mana. Politistii au fost injurati ca la usa cortului

Scandal in trafic, la Straja, dupa ce politistii au incercat sa opreasca un vehicul, in trafic,pentru un control de rutina. Soferul era cu sticla de vin in mana iar politistii au fost injurati ca la usa cortului de un amic de-al acestuia, care tinea mortis sa urce el la volan. Agentii de politie au procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire si la un moment dat autoturismul a schimbat directia de mers, virand la dreapta pe o ulita. Echipajul de politie a procedat la urmarirea autoturismulu, punand in functiune semnalele acustice si luminoase, conducatorul auto conformandu-se si oprind autovehiculul, dupa o distanta de aproximativ 10 metri.

La un moment dat, din autoturismul marca Audi A4, de culoare albastru, avand volan pe partea dreapta, a coborat conducatorul auto Juravlea Adi, de 34 ani, localnic, avand in mana o sticla cu vin, pe care a pus-o pe scaunul soferului. Dupa ce s-au legitimat, agentii de politie au solicitat conducatorului auto documentele personale si ale autoturismului pentru control, acesta inmanand documentele solicitate.

In timp ce echipajul de politie legitima conducatorul autoturismului, de pe scaunul din stanga fata s-a coborat o alta persoana de sex masculin, care a incercat sa se urce la volanul masinii oprite pentru control. Acesta a devenit recalcitrant si i-a injurat pe politisti ca la usa cortului. Agentii au fost nevoisi si treaca la imobilizarea si incatusarea scandalagiului.Persoana recalcitranta a fost identificata ca fiind Juravlea David, in varsta de 27 de ani, din comuna Straja. Intrucat soferul emana halena alcoolica, agentul de politie a procedat la testarea cu aparatul etilotest, rezultand o concentratie de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat. Atat conducatroul auto, Juravlea Adi, cat si pasagerul Juravlea David au fost condusi la sediul Politiei Orasului Vicovu de Sus pentru lamurirea cauzei sub toate aspectele.Conducatorul auto a fost condus la Spitalul Municipal Radauti in vederea recoltarii probelor biologice de sange.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului” fata de Juravlea Adi.