Sofer retinut dupa ce, beat fiind la volan, a avariat doua masini. Individul a fost prins de politisti intr-un bar

Tupeu maxim al unui sofer, care, beat fiind, a lovit doua masini, una la Moara si alta in Suceava, iar apoi s-a oprit intr-un bar si a continuat sa consume allcol. Soferul tupeist a fost in final prins de politisti si retinut pentru 24 de ore. Joi, in jurul orei 18.00, Politia municipiului Suceava a fost sesizata despre faptul ca in zona centrala a Sucevei a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar unul dintre conducatorii auto implicati ar fi sub influenta alcoolului. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Moara, un barbat de 65 de ani, din municipiul Suceava, a acrosat un autoturism, insa nu a oprit, ci si-a continuat deplasarea pana in municipiul Suceava, unde, pe strada Mihai Viteazul, a acrosat un alt autoturism parcat si a plecat pana pe strada 6 Noiembrie. Acolo soferul a oprit autoturismul, a coborat si intrat intr-un bar, fiind ulterior identificat de politisti. Intrucat acesta emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat soferului sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa el a refuzat, dupa care, a refuzat si deplasarea la spital, pentru recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul a fost incarcerat in arestul I.P.J. Suceava. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice", ce va fi solutionat procedural.