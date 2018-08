Barbatul a fost condus la Spitalul Municipal Vatra Dornei unde a refuzat testarea cu aparatul etilotest si recoltarea de probe biologice de sange.

Sofer retinut dupa ce si-a ranit fiul intr-un accident rutier si a fugit impreuna cu el de la fata locului. Evenimentul rutier a avut loc pe DN 18, pe raza localitatii Carlibaba. Un barbat de 40 de ani, din comuna Carlibaba, in timp ce conducea autoturismul, in interiorul localitatii de domiciliu, din directia Vatra Dornei catre Borsa, a pierdut controlul autoturismului, parasind partea carosabila si intrand in coliziune cu gardul unui imobil. Dupa producerea accidentului, soferul a parasit locul accidentului, fara incuviintarea politiei, luand impreuna cu el si pe fiul sau de 13 ani care era pasager pe locul din dreapta fata a autoturismului si care suferise leziuni. In urma cercetarilor efectuate si a masurilor de cautare intreprinse, soferul a fost identificat in locuinta unchiul sau. Impreuna cu acesta a fost identificat si fiul sau de 13 ani, care prezenta leziuni la nivelul fetei, fapt pentru care a fost preluat de o ambulanta, echipajul acesteia acordandu-i primul ajutor. Copilul a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava. Barbatul a fost condus la Spitalul Municipal Vatra Dornei unde a refuzat testarea cu aparatul etilotest si recoltarea de probe biologice de sange, fiind examinat medical de catre medicul de garda. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de "vatamarea corporala din culpa", "parasirea locului accidentului" si "refuzul sau sustragerea de la recoltarea de probe biologice", urmand a fi solutionat procedural. Sambata s-au continuat cercetarile cu privire la accidentul rutier iar oamenii legii au pus in aplicare mandatul de aducere impotriva suspectului, iar dupa audiere, s-a dispus impotriva acestuia masura preventiva a retinerii pe o perioada de 24 ore. Barbatul a fost introdus in arestul IPJ Suceava.