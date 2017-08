Sofer talharit de doi necunoscuti luati la ocazie

Cei doi tineri au fost retinuti pentru 24 de ore dupa care au fost plasati sub control judiciar.

Sofer talharit de doi necunoscuti lauti la ocazie. Un barbat de 31 ani, din orasul Siret, a sesizat faptul ca, in timp ce se afla in orasul Frasin, o persoana pe care nu o cunoaste, l-a determinat sa scoata si sa-i dea de pe card suma de 4.000 lei. Din cercetari a rezultat sambata, barbatul de 31 de ani, impreuna cu alti doi prieteni, s-au deplasat in orasul Frasin, sat Bucsoaia. Din municipiul Suceava acestia au luat la ocazie doi tineri necunoscuti care au afirmat ca merg, de asemenea, pana in localitatea Bucsoaia. Ajungand in orasul Gura Humorului, tinerii s-au oprit la un magazin non-stop de unde au cumparat alcool pe care l-au consumat impreuna, mai putin soferul, dupa care si-au continuat drumul.In jurul orei 03.30, cand au ajuns in satul Bucsoaia, cei doi tineri luati la ocazie i-au solicitat conducatorului auto sa opreasca masina pentru a cobori, iar in momentul in care autoturismul a oprit, unul din cei doi tineri necunoscuti a smuls din contact cheile masinii si a solicitat suma de 200 de lei in schimbul lor. Proprietarul autoturismului i-a inmanat suma de 200 de lei, moment in care tanarul necunoscut i-a smuls portofelul din mana. Verificand continutul portofelului, cei doi necunoscuti au gasit un card si i-au solicitat persoanei vatamate codul PIN pentru a efectua extragere de numerar. Soferul a refuzat acest lucru, insa dupa ce a fost amenintat, ulterior a fost de acord sa se deplaseze impreuna cu unul din tinerii necunoscuti la un bancomat pentru a face o extragere in valoare de 4.000 de lei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "talharie calificata".In urma cercetarilor si investigatiilor efectuate au fost identificate cele doua persoane necunoscute, respectiv un tanar de 21 de ani din Frasin si unul de 19 ani din orasul Gura Humorului, in baza probatoriului administrat dispunandu-se punerea in miscare a actiunii penale pentru comiterea infractiunii de "talharie calificata". Fata de acestia politistii au dispus masura retinerii in baza ordonantelor de retinere, fiind introdusi in arestul IPJ Suceava. Ulterior, cei doi au fost prezentati Judecatoriei Gura Humorului cu propunere de arestare preventiva, instanta dispunand luarea fata de inculpati a masurii controlului judiciar pe o perioada de 30 zile incepand, cu principala obligatie de a nu parasi localitatea de domiciliu.