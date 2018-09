Sofer urmarit in trafic si blocat cu autospecialele de politie, la Salcea

Urmarire in trafic si blocaj cu masinile de politie, la Salcea. Numai asa au reusit politistii din localitate sa puna mana pe un sofer baut care dadea bir cu fugitii. Agentii au observat, pe raza localitatii Varatec, un autovehiculul Dacia Logan al carui conducator, la vederea autospecialei, a apasat pedala de acceleratie si a virat brusc la dreapta, pe strada Pepinierei. Existand suspiciunea ca persoana care conduce autovehiculul s-ar afla sub influenta bauturilor alcoolice, s-a procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire. Soferul nu s-a conformat insa, mai mult decat atat, a sporit din nou viteza de deplasare, ignorand atat semnalele, cat si faptul ca strada Pepinierei este neamenajata, fiind acoperita cu piatra, si astfel fiind foarte aproape, in repetate randuri sa piarda controlul asupra directiei de deplasare, redresandu-se in ultimul moment. Conducatorul auto a fost urmarit pe o distanta de circa 1 km pe strada Pepinierei din localitatea Varatec, iar la intersectia cu DJ290, a virat la dreapta catre DN29 - Salcea, efectuand din nou manevre specifice de redresare si reluare a controlului asupra directiei deplasare. Dupa circa 200 de metri parcursi pe DJ290, pe directia Veresti catre Salcea, s-a reusit blocarea acestuia, barbatul fiind determinat sa opreasca. S-a procedat la imobilizarea si incatusarea conducatorului auto, stabilind ca se numeste Podaru Viorel, de 51 de ani, din comuna Veresti. Cum acesta emana halena alcoolica, s-a procedat la testarea sa cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,47 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal privind infractiunea de conducere sub influenta alcoolului.