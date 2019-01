Unul dintre soferi avea o alcoolemie de 1,18 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Doi barbati, aflati sub influenta bauturilor alcoolice, au fost prinsi de politistii suceveni duminica noapte, conducand pe drumurile publice.

Primul sofer a fost depistat pe DN 29, din orasul Salcea. Barbatul de 51 de ani, din Salcea, avea o alcoolemie de 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat. Al doilea sofer a fost depistat pe D.J.208 A, din comuna Udesti. Barbatul de 42 de ani, din Udesti, avea o alcoolemie de 1,18 mgl alcool pur in aerul expirat. Ambii soferi s-au ales cu dosare penale.