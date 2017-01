Unul dintre soferi s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 0,63 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Soferi beti la volan, prinsi de politistii suceveni.Duminica, ora 09.40, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a oprit pentru control pe DJ 209K, pe raza comunei Marginea, autoturismul condus de un localnic de 49 de ani.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul are permisul de conducere suspendat din 01 aprilie 2016. De asemenea, intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,35 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural. Duminica ora 17.26, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava, a oprit pentru control, pe strada Carpati din orasul Siret, autoturismul condus de un localnic de 25 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,43 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.Duminica, in jurul orei 19.00, un echipaj rutier din cadrul Politiei orasului Siret, a oprit pentru control, pe DC 35, din localitatea Gramesti, autoturismul condus de un localnic de 36 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,63 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Duminica, in jurul orei 20.00, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava, a oprit pentru control, pe strada Margareta Musata din orasul Siret, autoturismul condus de un localnic de 60 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,56 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Dupa cateva minute politistii au oprit pe aceeasi strada, autoturismul condus de un localnic de 26 de ani. Tanarul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,44 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal.