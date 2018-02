Unul dintre soferi avea o alcoolemie de 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Soferi beti la volan, prinsi de politistii suceveni. Marti, in jurul orei 20.00, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava, a oprit pentru control pe strada Mihail Kogalniceanu, din municipiul Suceava, autoturismul condus de un localnic de 37 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Marti, in jurul orei 21.00, o patrula din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Malini, a oprit pentru control pe DJ 209A, din comuna Cornu Luncii, autoturismul condus de un barbat de 52 de ani, din municipiul Falticeni. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, barbatul a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.Totodata, cu ocazia controlului, politistii au constatat si faptul ca asigurarea de raspundere civila a autoturismului este expirata din data de 4 octimbrie 2017, motiv pentru care, s-a procedat la sanctionarea conducatorului auto, retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare.