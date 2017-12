In cadrul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 62.440 lei.

Soferi beti la volan surprinsi in trafic de politistii suceveni. Serviciul Rutier Suceava si formatiunile de profil din cadrul politiilor municipale si orasenesti, sprijiniti de politistii de ordine publica atestati sa desfasoare activitati de politie rutiera au organizat, in perioada 08-10 decembrie, o actiune pe linia depistarii si sanctionarii persoanelor care conduc autovehicule dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Si de aceasta data politistii au identificat in trafic mai multi soferi care, dand dovada de iresponsabilitate, au urcat bauti la volan. Au fost testati alcoolscopic 500 conducatori auto, fiind constatate noua infractiuni, dintre care cele mai multe - sase – constituind fapte de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. S-au aplicat 138 sanctiuni contraventionale, in valoare de 62.440 lei, au fost retinute 19 permise de conducere retinute si retrase opt certificate de inmatriculare.

Duminica, in jurul orei 16.00, un echipaj din cadrul Politiei Orasului Frasin, a oprit pentru control pe DJ 177A, din localitate, autoturismul condus de un barbat de 29 de ani din comuna Manastirea Humorului. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,74 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.

Duminica, ora 17.00, un echipaj din cadrul Politiei Orasului Cajvana, a oprit pentru control pe DJ 178, din localitatea Arbore, autoturismul condus de un tanar de 22 de ani, din comuna Cacica. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,54 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.

Sambata, ora 02.53, un echipaj din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei a oprit pentru control pe strada Republicii din localitate, autoturismul cu numar de circulatie provizoriu, condus de un tanar de 21 de ani din comuna Saru Dornei. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,82 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural."Politistii atrag atentia asupra faptului ca urmare a consumului de alcool este diminuata capacitatea de coordonare motrica si echilibrul, sunt alterate atentia, perceptia, puterea de judecata si controlul de sine. Tinerii soferi aflati sub influenta bauturilor alcoolice sunt si mai expusi pericolelor, din cauza lipsei lor de experienta si a tendintei mai mare de a risca, specifica varstei. Alcoolul ii provoaca conducatorului auto o stare euforica, care il face pe cel de la volan sa se simta mai curajos, mai indraznet dar, in realitate, el nu-si mai poate controla reactiile.Tocmai de aceea, pentru a nu pune atat propria viata in pericol, cat si a celorlalti participanti la trafic, politistii recomanda soferilor sa nu consume alcool atunci cand urca la volan", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.