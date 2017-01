Unul dintre soferi avea o alcoolemie de 0,82 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Soferi beti sau fara permis depistati in trafic de politistii suceveni. Vineri, in jurul orei 22.00, un echipaj rutier din cadrul Politiei orasului Gura Humorului, a oprit pentru control pe raza orasului Frasin, autoturismul condus de un localnic de 29 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,65 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Barbatul s-a ales cu dosar penal. Vineri, ora 23.35, un echipaj rutier a oprit pentru control pe B-dul Sofia Vicoveanca, din municipiul Suceava, autoturismul condus de un barbat de 28 de ani, din comuna Patrauti. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,68 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Sambata, in jurul orei 17.00, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a oprit pentru control pe un drum comunal din comuna Horodnic de Sus, autoturismul condus de un localnic de 29 de ani si in care se afla in calitate de pasager, o femeie de 50 de ani, din aceeasi localitate, posesoarea masinii. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto.Din primele cercetari, oamenii legii au stabilit faptul ca, autoturismul i-a incredintat barbatului pentru a fi condus pe drumurile publice de femeia de 50 de ani, care stia faptul ca, acesta nu poseda permis de conducere. In cauza s-a intocmit dosar penal, barbatul de 29 de ani fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", iar femeia de 50 de ani, pentru comiterea infractiunii de "incredintarea unui vehicul pentru a condus pe drumurile publice unei persoane despre care stia ca nu poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural. Sambata, in jurul orei 19.00, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a oprit pentru control pe DJ 178A, in afara localitatii Todiresti, autoturismul condus de un barbat de 46 de ani, din orasul Cajvana.Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,82 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Soferul s-a ales cu dosar penal. Sambata, in jurul orei 23.00, o patrula din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Darmanesti a oprit pentru control pe DJ 209D, pe raza comunei Darmanesti, autoturismul condus de un localnic de 26 de ani. Tanarul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,54 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal. In noaptea de sambata spre duminica, ora 00.15, un echipaj din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, a oprit pentru control pe strada Dealu Negru din localitate, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un localnic de 34 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul are permisul de conducere anulat pentru infractiuni la regimul rutier.Totodata, intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,63 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural. In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 02.00, o patrula din cadrul Politiei orasului Liteni a oprit pentru control pe DJ 208A, in dreptul barierei CFR de la intrarea in orasul Liteni, autoturismul condus de un localnic de 30 de ani. Intrucat emana halena alcoolica si vorbea incoerent, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, motiv pentru care, a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", autoturismul, cheile si documentele acestuia fiind indisponibilizate la sediul de politie.