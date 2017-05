Unul dintre soferi avea o alcoolemie 0,66 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Soferi beti sau fara permis, opriti in trafic de politistii suceveni. Miercuri, ora 20.55, un echipaj de politie a oprit pentru control pe DC Chiliseni, din comuna Udesti, autoturismul condus de un localnic de 40 de ani.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural. Miercuri, in jurul orei 21.20, un echipaj de politie a oprit pentru control pe DN 17B, in zona centrala a orasului Brosteni, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un localnic de 55 de ani.Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Miercuri, ora 23.20, o patrula din cadrul Sectiei 14 Politie Rurala Vama, a oprit pentru control pe DJ 176, in centrul satului Moldovita, autoturismul condus de un localnic de 34 de ani. Politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, dupa care, a refuzat sa se supuna procedurilor de recoltare a probelor biologice si sa semneze declaratia de consimtamant. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural. In noaptea de miercuri spre joi, 02.25, un echipaj de politie a oprit pentru control pe B-dul George Enescu, din municipiul Suceava, autoturismul condus de un tanar de 24 de ani, din comuna Veresti.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,66 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.