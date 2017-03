Unul dinre soferi avea o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Soferi beti sau fara permis, prinsi in trafic de politistii suceveni. Joi, in jurul orei 02.30, o patrula din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus, a oprit pentru control pe strada Calea Cernauti din localitate, autoturismul condus de un localnic de 28 de ani. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Joi, ora 17.40, un echipaj rutier din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus a oprit pentru control pe strada Calea Bucovinei, din localitate, autoturismul condus de un barbat de 44 de ani, din comuna Bilca. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,48 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, acesta a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Cu ocazia verificarii documentelor autoturismului, politistii au constatat faptul ca, acesta are I.T.P.-ul si asigurarea obligatorie R.C.A. expirate, motiv pentru care, a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 2.305 lei, iar ca masura complementara i-a fost retinut certificatul si placutele de inmatriculare.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice", ce va fi solutionat procedural. Joi, ora 19.50, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Falticeni, a oprit pentru control pe DJ 208E, pe relatia Valea Bourei-Forasti, autoturismul condus de un tanar de 21 de ani, din judetul Iasi. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul are permisul de conducere suspendat.Tanarul s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul in timp ce exercitarea dreptului de a conduce a fost suspendat", ce va fi solutionat procedural. Joi, in jurul orei 20.30, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava, a oprit pentru control pe strada Iacob Zadik din municipiul Radauti, autoturismul condus de un localnic de 38 de ani.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,33 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care, a fost sanctionat contraventional. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul are permisul de conducere retinut din 22 decembrie 2016, pentru comiterea de infractiuni la regimul rutier. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul in timp ce exercitarea dreptului de a conduce a fost suspendat", ce va fi solutionat procedural.