Soferi beti sau fara permis prinsi la volan de politistii suceveni

Un barbat din Marginea avea o alcoolemie de 0,91 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Beti sau fara permis prinsi la volan de politistii suceveni. Duminica, in jurul orei 11.00, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a oprit pentru control pe DN 2E, pe raza comunei Horodnic de Sus, autoturismul condus de un localnic de 30 de ani.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. In jurul orei 14.00, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a oprit pentru control pe DN 17A, pe raza comunei Sucevita, autoturismul condus de un barbat de 50 de ani, din comuna Marginea.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,91 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.In jurul orei 19.00, un echipaj din cadrul Politiei municipiului C-lung Moldovenesc, a oprit pentru control pe DN 17, in afara localitatii, autoturismul condus de un barbat de 28 de ani, din judetul Vaslui. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Tot duminica, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a oprit pentru control pe drumul comunal denumit "Osoi", din comuna Horodnic de Sus, autoturismul condus de un localnic de 64 de ani.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. In jurul orei 21.20, o patrula din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Vadu Moldovei a oprit pentru control pe DC 10A, din comuna Vadu Moldovei, autoturismul condus de un localnic de 43 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,54 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Toti cei cinci indivizi s-au ales cu dosare penale.