Un barbat din Dolhesti a fost prins de oamenii legii la volan cu o alcoolemie de 0,89 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Soferi beti sau fara permise, prinsi in trafic de politistii suceveni. Miercuri, ora 15.50, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Falticeni a oprit pentru control pe DJ 208 din comuna Dolhesti autoturismul condus de un localnic de 40 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,89 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, ce va fi solutionat procedural. Miercuri, ora 22.00, o patrula din cadrul Politiei orasului Brosteni a oprit pentru control pe DC 17C, din localitatea Cotargasi, autoturismul condus de un localnic de 40 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,67 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Tot miercuri, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a oprit pentru control pe DN 2E in localitatea Paltinoasa autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu, condus de un barbat de 29 de ani din municipiul Suceava. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autoturismul are montate placutele de inmatriculare provizorii atribuite unui alt autoturism si valabile pana la 21 aprilie 2017, vehiculul condus fiind inmatriculat in strainatate. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare", ce va fi solutionat procedural.