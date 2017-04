Soferi beti si fara permis, prinsi in trafic de politistii suceveni

Unul dintre soferi avea o alcoolemie de 0,57 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Beti si fara permis, prinsi in trafic de politistii suceveni. Miercuri, in jurul orei 17.00, un echipaj de politie a oprit pentru control pe strada Calea Bucovinei, din municipiul Campulung Moldovenesc, autoturismul condus de un localnic de 26 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul are permisul de conducere suspendat pentru 90 de zile, in perioada 26 februarie - 24 mai, ca urmare a savarsirii unei contraventii la regimul rutier. Tanarul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat", ce va fi solutionat procedural. In jurul orei 17.35, o patrula din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Malini, a oprit pentru control pe DJ 209A, din comuna Cornu Luncii, autoturismul condus de un localnic de 52 de ani, care a prezentat un document neconform cu un permis de conducere, acesta sustinand ca reprezinta permisul de conducere eliberat de autoritati din strainatate. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural. In jurul orei 18.35, un echipaj de politie a oprit pentru control pe DN 18, in comuna Carlibaba, motociclul condus de un localnic de 29 de ani.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Tot miercuri, in jurul orei 19.30, un echipaj de politie a oprit pentru control pe B-dul Revolutiei din municipiul Falticeni autoturismul condus de un barbat de 44 de ani, din comuna Vadu Moldovei. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,57 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.