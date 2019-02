Soferi certati cu legea, retinuti in arestul IPJ, pe banda rulanta. Unul dintre ei este radauteanul Simota Mihai Mirel Foto

Tanarul de 30 de ani a intrat cu masina in bordura din fata Catedralei Ortodoxe iar dupa impact a vrut sa plece, fiind oprit de politisti. Au urmat scandal si amenintari la postul de politie.

Patru soferi au ajuns automat in arestul IPJ Suceava, in ultimile 5 zile, dupa ce au savarsit infractiuni rutiere. In urma cu aproape o saptamana, conducerea inspectoratului a lansat un amplu program de prevenire a accidentelor rutiere la nivelul judetului cu derulare pana la finele anului 2019. Pe langa activitatile preventive, programul contine si module operative, printre care retinerea si incarcerarea celor care savarsesc fapte penale la regimul rutier, in functie de gravitatea faptelor, consecintele produse si materialul probator administrat.Unul dintre cei care a ajuns in arest este fiul unui om de afaceri din Radauti, un tanar care a mai avut probleme cu legea, Simota Mihai Mirel, cercetat in trecut intr-un dosar de contrabanda cu tigari in valoare de 1 milion de dolari. La primele ore ale diminetii de miercuri, politistii de la Radauti, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un autoturism a parasit partea carosabila si a lovit bordura trotuarului pe o strada din localitate, in apropiere de Catedrala Ortodoxa. Dupa impact, autoturismul a ramas avariat pe trotuar, iar conducatorul autovehiculului a incercat sa fuga de la fata locului, fiind interceptat si oprit de catre echipajul de politie intr-un parc din apropiere. Soferul a fost identificat in persoana unui barbat de 33 ani, localnic, nimeni altul decat Somita Mihai Mirel. Acesta a luat la cunostinta ca nu mai are dreptul sa conduca autovehicule pe drumurile publice pana la finalizarea cercetarilor, a fost condus la sediul Politiei si intrucat se afla in stare vadita de ebrietate, i s-a solicitat sa fie testat cu aparatul alcooltest, insa a refuzat categoric. Ulterior, ela fost condus la Spitalul Municipal Radauti, unde in prezenta medicului de garda, nu si-a dat consimtamantul pentru recoltarea de mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei si pentru a fi examinat din punct de vedere clinic, refuzand recoltarea.De asemenea, el a refuzat sa dea orice declaratie cu privire la imprejurarile producerii evenimentului rutier soldat cu pagube materiale si a avut un comportament neconform, ulterior la sediul Politiei prezentandu-se si mama si fratele acestuia. Acestia au proferat injurii si amenintari, fiind necesara incatusarea soferului. Simota s-a ales cu dosar penal.



A intrat in sant de beat ce era dupa care a dat cu masina peste amicul de pahar





Politistii l-au retinut si pe un barbat de 30 de ani, din Dorna Arini. Acesta a consumat bauturi alcoolice cu un amic dupa care s-a urcat la volanul autoturismului, pentru a-l conduce pe prietenul sau la domiciliu. In timp ce barbatul de 30 de ani conducea autoturismul pe drumul comunal Paraul Ortoii, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a parasit partea carosabila spre stanga si a intrat intr-un sant. Dupa producerea acestui eveniment, cei doi si-au continuat deplasarea pe jos spre domiciliul unui localnic, pentru a-i solicita acestuia sa-i ajute cu un tractor forestier sa scoata autoturismul din sant. Intre timp, victima si-a continuat deplasarea spre domiciliul sau in calitate de pieton, pe partea carosabila. Soferul a reusit sa isi scoata autoturismul din sant cu ajutorul tractorului forestier si a condus din nou autoturismul pe drumul comunal Paraul Ortoii spre DN 17 B. La un moment dat insa, ajuns in dreptul prietenului sau care se deplasa in calitate de pieton pe partea carosabila si l-a surprins si accidentat pe acesta. Dupa impact, barbatul de 30 de ani l-a luat pe prietenul sau in autoturism si l-a transportat la domiciliul sau, fara a mai anunta organele de politie. Ulterior, concubina victimei a solicitat prin numarul de urgenta 112 o ambulanta, declarandu-le cadrelor medicale ca a fost victima unei agresiuni. Politistii au aflat insa toata povestea. In urma efectuarii verificarilor privind autoturismul condus de barbatul de 30 de ani s-a constatat ca acesta nu este inmatriculat, iar numarul de inmatriculare pe care acesta il avea aplicat este fals. Fata de barbatul de 30 de ani s-a dispus masura retinerii pentru 24 ore, fiind introdus in arestul al IPJ Suceava, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe Langa Judecatoria Vatra Dornei, cu propunerea masurii de arestare preventiva. El s-a ales cu dosar penal.