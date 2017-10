Soferi inconstienti. S-au urcat la volan beti si fara permise de conducere

Un barbat din Campulung Molovenesc a fost prins de politisti dupa ce s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 1,07 mg/l alcool pur in aerul expirat. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Sambata, ora 19.10, un echipaj de politie a oprit pentru control DN 17B, in orasul Brosteni autoturismul condus de un localnic de 54 de ani.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,85 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Sambata, ora 23.20, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei a oprit pentru control pe DN 17B, din comuna Dorna Arini, autoturismul inmatriculat in strainatate condus de un barbat de 51 de ani, din orasul Brosteni.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,51 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 00.00, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Campulung Moldovenesc, a oprit pentru control pe strada Calea Bucovinei din localitate, autoturismul condus de un localnic de 31 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,07 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Tot in noaptea de sambata spre duminica, ora 02.30, o patrula din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Darmanesti a oprit pentru control pe DJ 178, din comuna Todiresti, autoturismul condus de un tanar de 27 de ani, din localitatea Comanesti.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,46 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Tot in noaptea de sambata spre duminica, un echipaj de politie a oprit pentru control pe DN 17A, in localitatea Marginea, autoturismului inmatriculat in strainatate, condus de un barbat de 34 de ani, din comuna Vatra Moldovitei. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,62 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.