Soferita beata crita si fara permis de conducere, prinsa de politistii din Brosteni dupa ce a intrat cu masina in gard

Soferita beata crita si fara permis de conducere, prinsa la volan de politistii din Brosteni. Acestia s-au sesizat din oficiu despre faptul ca pe D.C. Holdita, din orasul Brosteni, autovehiculul marca Wolksawagen Passat, condus de catre Cristina M. , de 40 ani, localnica, a lovit gardul unei case, oprindu-se intr-un stalp de tensiune, care in urma impactului s-a rupt.

Cum femeia mirosea a bautura, ea a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,00 mg/litru alcool pur in aerul expirat. Cristina M.a fost condusa la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde i s-au prelevat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificarii in bazele de date, s-a stabilit faptul ca aceasta nu figureaza ca fiind posesor de permis de conducere. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de ,conducerea unui vehicul fara permis de conducere, ,conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si distrugere.