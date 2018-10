Soferul care a accidentat doi oameni si a dat bir cu fugitii era aproape in coma alcoolica. Acesta a fost retinut

Soferul care in urma cu cateva zile a lovit un alt vehicul dupa care a demontat placutele de inmatriculare si a fugit, a fost retinut, acesta urmand a fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventuva. In urma analizelor de laborator, a rezultat ca, dupa cateva ore de la incident, cand a fost ridicat de politisti de acasa, Vamanu Dumitru avea o alcoolemie de 1,80 mg/l alcool pur in sange. A fost dispusa continuarea urmaririi penale pentru comiterea infractiunilor de conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante, vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului. Barbatul 41 de ani, din Fantana Mare, in timp ce conducea autoturismul pe D.N 15 C, in afara localitatii de domiciliu, a patruns aiurea pe sensul opus de mers. Acolo vehiculul sau a lovit in plin un autoturism condus regulamentar de o tanara de 26 de ani, din municipiul Falticeni. Dupa producerea accidentului, barbatul a demontat in graba placutele de inmatriculare ale autoturismului si a plecat de fata locului desi doua persoane au fost ranite. Este vorba despre soferita de 26 de ani si un pasager de 47 de ani, din vehiculul intrat aiurea pe contrasens. Cei doi au ajuns la spital. Soferita a fost testata cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0,00 mg/l, recoltandu-i-se probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Ulterior, dupa 4 ore de la producerea accidentului, pe timp de noapte, soferul a fost gasit de politisti la domiciliu. El a refuzat categoric sa fie testat cu aparatul etilotest dar i s-au recoltat probe de sange la Spitalul Falticeni.