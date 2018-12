Soferul care a produs accidentul cu 5 morti de la Vadu Moldovei era baut la volan

Acesta ar fi avut o alcoolemie de 1,45 mg/l alcool pur in sange

Soferul de 21 de ani care duminica a produs accidentul cu 5 morti de la Vadu Moldovei era baut. Cel putin asa indica rezultatele preliminare ale necropsiei. Bogdanescu Clement Narcis, din comuna Rasca, ar fi avut o alcoolemie de 1,45 mg/l alcool pur in sange, conform legistilor. Masina in care se aflau cei 5 tineri, cu varste intre 17 si 21 de ani, s-a izbit violent de un TIR. Pompierii au intervenit zeci de minute pentru a-i descarcera pe acestia. Tinerii se intorceau de la un bar, unde au consumat alcool mai mult timp, declarau martori atunci. Bogdanescu Clement Narcis, in timp ce conducea autoturismul Ford Focus, pe directia Roman catre Falticeni, intr-o curba la dreapta, a patruns pe sensul opus de mers si a intrat in coliziune frontala TIR-ul inmatriculat in Turcia, condus de un barbat de 55 de ani, cetatean turc, care circula din sensul opus.