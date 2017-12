Soferul care a produs accidentul mortal de la Vadu Moldovei a fost arestat preventiv

Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni au formulat propunere de arestare preventiva a lui Daniel Ciuriuc pentru infractiunea de "ucidere din culpa" retinandu-se in sarcina acestuia faptul ca in data de 10 decembrie, ora 11:55, conducea un autoturism marca Peugeot pe raza localitatii Vadu Moldovei, avand ca directie de deplasare Falticeni catre Roman iar in zona de actiune a indicatorului "Depasirea interzisa", in curba la stanga si marcaj longitudinal continuu, s-a angajat in depasirea unui autovehicul, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a intrat in coliziune frontala cu autoturismul marca Dacia Logan, care circula din sens opus. In urma accidentului conducatorul auto al autoturismului marca Dacia Logan si fiul acestuia in varsta de 9 ani au decedat. Judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Falticeni a admis, miercuri, propunerea si a dispus arestarea preventiva a inculpatului pentru 30 zile.