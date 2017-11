Soferul care a produs carnagiul de la Ilisesti, identificat de politisti, VEZI marturiile cutremuratoare ale martorilor VIDEO

UPDATE: Politistii i-au identificat pe toti cei 5 tineri morti in accidentul de dimineata. Tanarul aflat la volan a postat la ora 2.00 o fotografie pe o retea de socializare in care era impreuna cu alti 3 petrecareti in clubul Versus din Suceava. Ei participau la o petrecere de Halloween.

Apar imagini pe retelele de socializare cu soferul de 26 de ani, pe nume Ciprian Nasaudeanu, din Gura Humorului, care a produs carnagiul de miercuri dimineata, de pe DN 17, de la Ilisesti. Pe facebook curg mesajele de condoleante pentru familie. Tanarul a postat la ora 2.00 pe o retea de socializare o fotografie in care era impreuna cu alti 3 petrecareti in clubul Versus din Suceava (soferul este al doilea din partea dreapta, cu tricou negru). Ei participau la o petrecere de Halloween.Politistii au discutat cu mama tanarului de 26 de ani si femeia le-a spus ca fiul ei a plecat cu masina spre Suceava marti, in jurul orei 22.00. Politistii i-au identificat pe cei 5 tineri morti in accidentul de dimineata. Autovehiculul care a ars in totalitate este un Audi inmatriculat in Elvetia, aflat in proprietatea lui Ciprian Nasaudeanu, un tanar din Gura Humorului. Cel care a postat o fotografie in timp ce petrecea alaturi de prieteni in club. Alaturi de Ciprian Nasaudeanu apar alte trei persoane, respectiv fratii Beniamin Marian Paraliuc si Emanuel Darius Paraliuc, ambii din Gura Humorului, respectiv Andrei Preluca, din Capu Campului, singur la parinti si fiul paznicului de la primaria din localitate.Cea de a cincea victima este o fata de 16 ani, din Frasin, pe nume Simona Lazarovici. Un adevarat carnagiu a avut loc pe DN 17, la Ilisesti, la primele ore ale diminetii de miercuri. Cinci persoane a murit iar alte trei au fost ranite in urma unui teribil accident rutier. Masina cu care goneau cei cinci tineri care se intorceau de la Suceava la Gura Humorului, dupa ce petrecusera de Halloween, a intrat pe contrasens iar acolo s-a izbit in plin de un camion condus de un tanar de 27 de ani, din Campulung Moldovenesc. O a treia masina condusa de un localnic de 40 de ani din Ilisesti, aflata in spatele camionului, a fost lovita in impactul in lant. Vehiculul scapat de sub control de soferul de 26 de ani a alut foc in urma impactului, iar cei 5 tineri au ars in interior. Si camionul a fost grav avariat si a ramas suspendat intr-un sant. La fata locului au intervenit pompierii de la ISU Suceava. Acestia au stins masina care ardea in totalitate, insa cadrele de la SMURD nu au mai putut face nimic pentru cei din interior. Martorii spun ca masina in care erau cei 5 efectiv zbura pe sosea si daca nu se oprea in camion oricum se prabusea sub un pod din zona, intr-o rapa. Cel mai probabil insa tinerii au murit inainte ca vehiculul sa ia foc, judecand dupa faptul ca pe carosabil erau bucati din trupurile lor. Alte trei persoane din celelalte vehicule au fost ranite, insa doar una singura a fost transportata a Spitalul Judetean Suceava pentru ingrijiri medicale si investigatii. Medicii spun ca starea acestuia nu era grava si a plecat la domiciliu cu reteta. Cercetatea la fata locului a durat ore intregi dar si curatarea soselei, asa ca circulatia rutiera pe DN17 a fost blocata 7 ore, ea fiind redirectionata pe o alta ruta. Politistilor le revine acum dificila sarcina de a afla in ce circumstante s-a petrecut teribilul accident.