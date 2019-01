Soferul care a ucis o mama pe trecerea de pietoni de la Tribunalul Suceava iar pe fiica ei a ranit-o grav, eliberat din arestul preventiv

Instanta a decis eliberarea lui din arestul preventiv si punerea sub arest la domiciliu.

Soferul de 26 de ani, care a spulberat pe trecerea de pietoni de la Tribunalul Suceava o mama si un copil in carut, a fost eliberat din arestul preventiv pe 8 ianuarie. Tanarul, pe nume Chetrariu Bogdan Florin, din Mitocu Dragomirnei, este cercetat pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa iar instanta a decis arestarea lui la domiciliu pentru 30 de zile, considerand neintemeiata propunerea procurorilor de ramanere in arestul preventiv. Intre timp, fetita lovita de masina acestuia pe trecerea de pietoni se lupta pentru a ramane in viata iar medicii spun ca daca va trai va avea sechele neurologice grave. Mama acesteia, Irina Airinei, de 40 de ani, a murit la spital la scurt timp de la accident in urma leziunilor suferite. La acel moment, soferul, care nu era in stare de ebrietate, spunea ca le-a vazut prea tarziu pe cele doua pe trecerea de pietoni de la Tribunalul Suceava si ca nu a reusit nici macar sa franeze. Martorii declara ca acesta circula cu viteza chiar prin centrul Sucevei.