Soferul care mort de beat a pus la pamant un semafor din intersectia de la Nordic si a accidentat o femeie a fost condamnat la inchisoare cu executare VIDEO

Cristian Bordeanu, soferul care fiind in stare avansata de ebrietate a distrus in luna decembrie a anului trecut semaforul din intersectia de la Nordic si a accidentat si un pieton a fost condamnat la 1 an si 5 luni de inchisoare cu executare. Judecatorii au tinut cont si de faptul ca barbatul nu detinea permis de conducere cand a produs accidentul, acesta fiindu-i suspendat pentru infractiuni la regimul rutier. De asemenea, el are interdictia de a conduce vehicule timp de un an dupa ispasirea pedepsei. Sentinta nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Suceava.

Bordeanu a pierdut controlul volanului, a intrat cu masina intr-un stalp de metal, doborand unui din semafoarele de la Nordic, iar apoi s-a oprit pe trotuar. O femeie care traversa strada a fost lovita de stalpul de metal in cadere si a suferit si un atac de panica Aceasta a fost transportata la spital insa nu are leziuni grave. Soferul, care si-a facut masina zob si a distrus semaforizarea in zona Nordic, de abia putea vorbi de beat ce era. El a fost descarcerat de pompierii de la ISU si transportat la Spitalul Judetean Suceava pentru ca era ranit. Acolo i s-au prelevat probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul a spus atunci politistilor ca s-a urcat la volan dupa ce a baut 500 de mililitri de votca dar si 2 litri de bere la pet. Individul care mort de beat a distrus cu masina semaforizarea din intersectia Nordic, din municipiul Suceava, unde a doua zi au murit doi batrani intr-un alt accident, a fost prins de politisti. Barbatul de 42 de ani a fost dat in urmariredupa ce a disparut din spital si a fugit. El se ascundea in locuinta unui prieten, din cartierul sucevean Burdujeni. In momentul producerii accidentului acesta avea o alcoolemie de 2,40 g/l alcool in sange. Dupa cateva zile de la acest eveniment rutier, in intersectia de la Nordic, unde semaforizarea nu mai functiona, doi batrani au murit in urma unui grav accident in care doua masini s-au ciocnit violent.