Sorin Vezeteu, agentul ucis cu sange rece pe peronul Garii Burdujeni, declarat politistul anului 2017. Ministerul de Interne i-a acordat post-mortem, joi, Emblema de Onoare a Politiei Romane politistului Sorin Vezeteu, distinctia fiind ridicata de sotia sa, angajata in cadrul IPJ Suceava. Ceremonia a avut loc la Cercul Militar, cu ocazia Zilei Politiei Romane.

Sorin Vezeteu a fost injunghiat mortal in seara zilei de 20 iulie 2017, in timp ce era de serviciu. Un dezaxat de 23 de ani, din localitatea Mironu, i-a aplicat agentului peste 40 de lovituri de cutit, doar pentru simplu fapt ca-i ura pe politisti. Sorin Vezeteu si-a pierdut viata la doar 38 de ani, lasand in urma doi copii minori.