Cei doi au fost luati cu forta intr-o masina de patru indivizi.

Sot si sotie din Ipotesti talhariti iar femeia violata de patru indivizi. Cei doi au fost luati cu forta intr-o masina si condusi pe un camp din apropierea Sucevei. Aici acestia au fost agresati, talhariti iar femeia violata. Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava au dispus punerea in miscare a actiunii penale si au solicitat judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Suceava arestarea preventiva a lui Ioan Gheorghe Cutitariu, aflat in stare de retinere, sub aspectul savarsirii infractiunilor de lipsire de libertate, viol, talharie calificata comise asupra victimei Crinuta B si a infractiunii de talharie calificata, comisa asupra lui Gheorghe B. Din probatoriul administrat in cauza a rezultat faptul ca in noaptea de 18 spre 19 septembrie 2016, in jurul orei 00.00, in timp ce Gheorghe B, in varsta de 51 de ani, si Crinuta B, in varsta de 52 de ani, sot si sotie, ambii din sat Tisauti, comuna Ipotesti, asteptau un autoturism de ocazie in fata primariei din localitatea Mitocul Dragomirnei, au fost urcati cu forta intr-un autoturism de culoare neagra, in care se aflau patru tineri de etnie roma, printre care si Ioan-Gheorghe Cutitariu. Dupa ce au ajuns in municipiul Suceava, la intersectia cu strada Grigore Alexandru Ghica, s-au deplasat spre comuna Darmanesti. Autorii au oprit autoturismul pe un camp si sub amenintarea unui cutit i-au agresat fizic pe cei doi, le-au sustras mai multe bunuri, printre care doua telefoane mobile si suma de 500 lei. De asemenea, toti cei patru indivizi, au intretinut pe rand acte sexuale normale cu Crinuta B, prin constrangere si impotriva vointei acesteia. In urma investigatiilor intreprinse si a cercetarilor efectuate de politisti s-a reusit identificarea si probarea activitatilor infractionale ale numitilor: Ioan-Gheorghe Cutitariu, de 21 ani, din comuna Scheia, Elvis Betean, de 30 ani, din comuna Balaceana, Benone Ripa de 26 ani si Nicolae Marius Darie de 19 ani, ultimii din comuna Scheia. In urma cercetarilor desfasurate de lucratorii Biroului Investigatii Criminale, din cadrul Politiei Municipiului Suceava la data de 10 martie, s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de Ioan-Gheorghe Cutitariu si Vasile Ripa sub aspectul savarsirii infractiuniior de lipsirea de libertate in mod ilegal, viol si talharie calificata. Din verificarile efectuate s-a stabilit faptul ca Elvis Betean se afla in arestul autoritatilor italiene pentru comiterea unei infractiuni de talharie, Nicolae Marius Darie se afla in arestul IPJ Suceava si Benone Ripa este arestat in Penitenciarul Botosani, ambii pentru comiterea unei infractiuni de talharie calificata. In data de 13 martie au fost efectuate patru perchezitii domiciliare, la adresele suspectilor si ale unor persoane de interes in cauza, ocazie cu care au fost identificati si condusi la sediul Politiei municipiului Suceava, in baza mandatelor de aducere emise, Ioan-Gheorghe Cutitariu si Vasile Ripa. In urma audierii suspectului Ioan-Gheorghe Cutitariu si tinand cont de probatoriul instrumentat, precum si de gravitatea faptelor si de pericolul social creat prin comiterea acestora, politistii BIC Suceava au dispus retinerea individului pentru o perioada de 24 de ore, fiind introdus in CRAP Suceava. Suspectii Ioan-Gheorghe Cutitariu si Elvis Betean(in lipsa) de 30 ani, din comuna Balaceana, au fost prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 zile. Marti, 14 martie, propunerea organelor de cercetare penala a fost insusita de Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava, inculpatii fiind prezentati Judecatoriei Suceava cu propunere de arestare preventiva, iar in urma deliberarii, judecatorul de drepturi si libertati a dispus arestarea preventiva a inculpatului Cutitariu Ioan-Gheorghe pentru o perioada de 30 zile.Cu privire la inculpatul Betean Elvis, fata de care s-a solicitat arestarea preventiva in lipsa, cauza a fost disjunsa, urmand a fi dezbatuta si analizata de catre Judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Suceava miercuri.Inculpatului Ioan-Gheorghe Cutitariu a fost introdus in CRAP al IPJ Suceava. Cercetarile sunt continuate de catre politistii din cadrul B.I.C. Suceava, cauza urmand a fi lamurita sub toate aspectele si stabilirea participatiei fiecaruia dintre suspecti la comiterea faptei.