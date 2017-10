Sotia preotului mort in accidentul de la Cornu Luncii dar si fiica lui de 10 ani se zbat intre viata si moarte

Fetita in varsta de 10 ani, operata de neurochirurgi sambata seara, are leziuni incompatibile cu viata, sustin medicii.

Sotia preotului Petru Gavril si unul din copii sunt in stare foarte grava, la Spitalul Judetean Suceava. Fetita in varsta de 10 ani, operata de neurochirurgi sambata seara, are leziuni incompatibile cu viata, sustin medicii. Ea este in coma. Un alt copil ranit in accidentul teribil de la Cornul Luncii, un baiat de 3 ani, este in stare stabila, acesta fiind extrem de agitat de la internare. Mama celor doi, Maria Gavril, in varsta de 35 de ani, este in stare foarte grava dar stabila. Femeia a suferit in urma accidentului grave leziuni interne, rupturi la nivelul splinei, ficatului, mezenterului dar si fracturi multiple, ajungand la spital in soc hemoragic. Medicii suceveni fac eforturi pentru a o tine in viata pe femeie. Reaminitim ca sambata seara masina in care se afla preotul impreuna cu sotia, cei patru copii (de 3,6,8 si 10 ani), sora si cumnatul sau, a fost lovita in plin de un autoturism care a intrat pe contrasens, in depasire. Patru oameni au murit pe loc in urma impactului extrem de violent, o a cincea persoana, un copil de 6 ani, a decedat la Spitalul Falticeni ulterior iar alte 4 au fost grav ranite. Preotul Petru Gavril, 35 de ani, din satul Lamaseni, mergea cu familia si rudele in pelerinaj la moastele Sfintei Parascheva, la Iasi, pentru a se ruga dupa ce avusese un vis straniu. La Cornu Luncii, un sofer de 42 de ani a intrat aiurea pe contrasens, cu viteza de peste 100 de kilometri la ora si a spulberat masina condusa de preot, care in final a plonjat in sant. Preotul, sora lui, cumnatul dar si soferul care a provocat accidentul, au murit pe loc. Fetita de 6 ani a preotului a decedat ulterior la spital din cauza gravelor leziuni suferite.