Sotia preotului mort in accidentul de la Cornu Luncii s-a ridicat din pat si nu mai are nevoie de tuburi de dren

Ea este vizitata constant de cei doi copii ramasi in viata, de baiatul de 3 ani si de fetita de 8 ani, dar si de rude.

Vesti bune de la Spitalul Judetean Suceava. Purtatorul de cuvant al institutiei, medicul Mihai Ardeleanu, a declarat miercuri ca starea sotiei preotului Petru Gavril s-a imbunatatit considerabil si ca femeia s-a ridicat din pat. Pacienta nu mai are tuburi de dren, a anuntat Mihai Ardeleanu, si este vizitata constant de cei doi copii ramasi in viata, de baiatul de 3 ani si de fetita de 8 ani, dar si de rude.Ea a aflat adevarul de la medici despre moartea sotului si a celor doua fetite si este consiliata psihologic. Maria Gavril va mai ramane pentru cateva zile in sectia de Terapie Intensiva, dupa care va incepe perioada de recuperare fizica si sufleteasca. Medicii spun ca aceasta colaboreaza si comunica foaret bine cu psihologul spitalului sucevean, Geanina Cirlan.