Sotul jandarmeritei ucise pe trecere de pietoni, revoltat ca soferul a fost eliberat - El doarme linistit, eu nu pot

Sotul jandarmeritei ucise pe trecere de pietoni, Victor Maniliuc, considera nedrept ca autorul accidentului a fost eliberat din arest preventiv si poate dormi linistit in patul sau, in timp ce el are nopti albe alaturi de fiica sa, Larisa, aflata tot in coma. Maniliuc a declarat pentru Libertatea ca situatia este frustranta si despre soferul de 26 de ani ca 'El poate sta acasuca si sa doarma linistit cu toate acele restrictii. El doarme linistit, eu nu pot sa dorm linistit'. Reamintim ca soferul de 26 de ani care le-a lovit pe cele doua pe zebra, mama si fiica, in timp ce gonea prin Suceava, a fost eliberat din arestul preventiv si pus sub arest la domiciliu pentru 30 de zile. Procurorii au cerut prelungirea perioadei de arest preventive, insa judecatorii au considerat ca aceasta masura nu se justifica. Fetita jandarmeritei se afla intr-un centru de recuperare din Bucuresti, in continuare in stare foaret grava, avand leziuni severe la nivel cranio cerebral.