Spargere la HOLZINDUSTRIE SCHWEYGHOFER

Trei tineri au intrat in sediul societatii si au furat mai multe obiecte.

Spargere la sediul SC Holzindustrie Schweighofer . Politia Municipiului Radauti a fost sesizata prin numarul de urgenta 112 de catre un paznic cu privire la faptul ca persoane neidentificate sustrag bunuri din incinta societatii. In momentul in care patrula de politie a ajuns pe DN 17A, indreptandu-se pre sediul firmei, a observat in apropierea gardului SC Holzindustrie Schweighofer o caruta si trei barbati langa bunuri abandonate alaturi de plasa de gard desfacuta. La vederea masinii de politie, cei trei au luat-o la fuga in directii diferite, unul din acestia urcandu-se in caruta. Unul dintre politisti a procedat la somarea suspectilor, care insa nu s-au conformat si au incercat sa fuga de la locul faptei. Agentii au plecat in urmarirea pedestra a suspectilor, reusind in final retinerea unui tanar. In urma legitimarii acestuia s-a constatat ca se numeste Silea Catalin Cosmin de 21 ani din comuna Dangeni, judetul Botosani si locuieste fara forme legale in comuna Dornesti.Din declaratiile acestuia, s-a stabilit ca celelalte persoane cu care a comis furtul a se numesc Bogdan Gabriel Raul de 19 ani din comuna Dornesti si Plesca Florin Lazor de 18 ani din comuna Mitocu Dragomirnei.In cauza a fost intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat. In urma audierilor politistii au dispus retinerea suspectului Silea Catalin Cosmin pe o durata de 24 de ore, el fiind dus in arestul IPJ Suceava.