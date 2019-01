Spargere la o firma din Salcea, in miez de noapte

Patronul firmei sustine ca cei care au dat spargerea au actionat in cunostinta de cauza si in prealabil au tatonat terenul.

Spargere la o firma din Salcea, la finele saptamanii trecute. Proprietarul are casa in aceeasi curte cu sediul societatii, insa nu a auzit nimic. In timp ce familia acestuia dormea in casa, hotii au intrat in firma. Ei au furat mai multe laptop-uri si aproximativ 6.000 de lei. Politistii au demarat cercetari in acest caz. Patronul firmei sustine ca cei care au dat spargerea au actionat in cunostinta de cauza si in prealabil au tatonat terenul. In ultimele luni se inregistreaza un val de spargeri in municipiul Suceava si in zonele limitrofe. Scenariul este cam acelasi de fiecare data, sunt sparte casele unor afaceristi, sedii de firme dar si masini. Oamenilor li se explica de catre politisti ca exista un cerc de suspecti insa nu sunt probe pentru ridicarea acestora.