Spataresti. Urmarire ca in filme si focuri de arma pentru prinderea unui contrabandist de tigari FOTO

Urmarire ca in filme si focuri de arma pentru prinderea unui contrabandist de tigari. Joi, ora 21.00, in timp ce actiona pe DN 2E, in localitatea Spataresti, un echipaj rutier din cadrul Politiei Municipiului Falticeni a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care s-a procedat la urmarirea acestuia, barbatul parasind, la un moment dat, partea carosabila si intrand pe un teren viran, unde a abandonat vehiculul si a fugit fiind urmarit de politisti. In timpul urmaririi, agentii de politie l-au somat de mai multe ori verbal pentru a se opri si, intrucat persoana in cauza si-a continuat deplasarea, unul dintre politisti a efectuat un foc de arma in plan vertical cu armamentul din dotare, moment in care suspectul s-a oprit, fiind imobilizat si incatusat. Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un barbat de 32 de ani din comuna Bilca, iar in urma controlului interiorului autoturismului, au fost identificate 14.455 pachete cu tigari de provenienta Duty Free, bunuri pentru care acesta nu a putut prezenta documente legale de provenienta. Autoturismul, in valoare de aproximativ 4.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul politiei, iar tigarile, in valoare de circa 170.000 lei, au fost ridicate in vederea cercetarilor. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.