Spectacol de tango argentinian la Muzeul de Istorie Suceava. Consiliul Judetean Suceava si Muzeul Bucovinei va invita vineri, 7 aprilie, incepand cu ora 19:00, la Muzeul de Istorie in Sala de Expozitii Temporare POD, la Spectacolul de Tango Argentinian al cuplului de dansatori Lucian Stan & Raluca Aldea, campionii la Tango escenario de anul acesta ai UK Branch Tango Buenos Aires Festival and Dance World. In program: o istorie a tangoului argentinian, demonstratii interactive cu publicul si seara de dans Milonga. Intrarea va fi libera.