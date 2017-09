Spectacole de teatru si concerte organizate la Casa de Cultura Suceava FOTO

Biletele pot fi cumparate de la secretariatul Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, intrare B, etajul 1, tel 0230523718.

Spectacole de teatru si concerte organizate la Casa de Cultura a Sindicatelor Suceava, in perioada octombrie-decembrie:

- Luni, 09 octombrie, ora 19.00 - piesa deteatru "Neveste de fotbalisti".Pret bilete 70 lei(50 lei pentru elevi, studenti si pensionari).

- Marti, 10 octombrie, ora 19.00 - piesa de teatru "Maitreyi". Pret bilete 100 lei(80 lei pentru elevi, studenti si pensionari).

- Miercuri, 15 noiembrie, ora 19.00 - piesa teatru " Central Park".Pret bilete 60 lei(50 lei pentru elevi, studenti si pensionari).

- Joi, 07 decembrie, ora 19.00 - concert Tudoar Gheorghe.Pret bilete 90 lei(80 lei pentru elevi, studenti si pensionari).

- Joi, 14 decembrie, ora 14.00 - concert Stefan Hrusca - " Acasa de Craciun".Pret bilete 80 lei(60 lei pentru elevi, studenti si pensionari).

- Joi, 21 decembrie, ora 19.00 Regal Vienez - Concert Extraordinar de Craciun.Pret bilete 100, 120 sau 150 lei in functie de asezarea in sala.

Biletele pot fi cumparate de la secretariatul Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, intrare B, etajul 1, tel 0230523718