Spectacolul "Fernando Krapp mi-a scris aceasta scrisoare", in regia renumitului Alexander Hausvater se va juca joi, 1 iunie, pe scena Teatrului Municipal "Matei Visniec" Suceava. Spectacolul a avut premiera pe 15 mai si a fost un succes binemeritat al echipei de productie, obtinand atat elogiile criticilor, cat si aprecierea publicului spectator, care, la final, a chemat actorii la scena de patru ori. Despre actorii ce joaca in spectacolul "Fernando Krapp mi-a scris aceasta scrisoare", criticul de teatru Oltita Cantec a spus: "Un atu al trupei sucevene e omogenitatea ei. Sunt actori tineri, au cota valorica apropiata, sunt complementari ca tipologii si functioneaza ca echipa". Dramaturgul Matei Visniec a declarat dupa premiera ca in sfarsit Suceava poate exporta teatru pe scenele festivalurilor internationale. Spectacolul este programat pentru data de 1 iunie, de la ora 19. Pretul unui bilet este de 20 de lei, iar pentru studenti, elevi si pensionari este de doar 10 lei. Relatii si rezervari bilete: telefon 0759 048 677 sau pe adresa de email bilete@teatrulmateivisniec.ro.