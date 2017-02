Spitalul BETHESDA si doi medici, au fost trimisi in judecata pentru ucidere din culpa dupa moartea unei femei care a nascut prin cezariana in aceasta unitate

Este vorba despre o tanara din Suceava, care in anul 2010 a fost supusa unei operatii de cezariana. In urma interventiei au aparut complicatii iar mama, care era suspecta de diabet, a suferit un soc hemoragic desi medicii au spus ca ea poate suporta o astfel de operatie in ciuda suspiciunilor de diabet. Complicatiile au aparut dupa ce copilul a fost scos de medici, acesta fiind in viata. In final, medicii de la BETHESDA au transferat pacienta la Spitalul Judetean Suceava, insa era prea tarziu pentru ea.

Spitalul BETHESDA Suceava prin reprezentantul sau legal, chirurgul Stefan Puscasu, si doi medici au fost trimisi in judecata pentru ucidere din culpa de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava. Ceilalti medici trimisi in judecata alaturi de managerul spitalului sunt: ginecologul Bolocan Dinu si medicul anestezist Ruslan Gorceag. In anul 2010 organele de cercetare penala din cadrul Politiei municipiului Suceava, Biroul Investigatii Criminale, au fost sesizate cu privire la faptul ca la la Spitalul Judetean Suceava, a decedat o femeie in urma unor complicatii respiratorii survenite dupa o interventie chirurgicala efectuata la spitalul privat. Femeia a fost adusa in soc hemoragic la spitalul de stat, insa medicii de aici nu au mai putut face nimic pentru ea. Este vorba despre o tanara din Suceava, care in anul 2010 a fost supusa unei operatii de cezariana. In urma interventiei au aparut complicatii iar mama, care era suspecta de diabet, a suferit un soc hemoragic desi medicii au spus ca ea poate suporta o astfel de operatie in ciuda suspiciunilor de diabet. Complicatiile au aparut dupa ce copilul a fost scos de medici, acesta fiind in viata. In final, medicii de la BETHESDA au transferat pacienta la Spitalul Judetean Suceava, insa era prea tarziu pentru ea. Cauza a avut caracter complex, pentru clarificarea situatiei de fapt si a stabilirii persoanelor responsabile fiind necesare concluziile Colegiului Medicilor, efectuarea a doua expertize medico legale de catre Institutul de Medicina Legala Iasi si avizul Comisiei Superioare din cadrul Institutului National de Medicina Legala Mina Minovici, Bucuresti.In urma acestor anchete complexe si pe baza expertizelor medico legale s-a ajuns la concluzia ca a fost vorba despre malpraxis si pacienta a decedat pe fondul socului hemoragic din cauza ca medicii nu au actionat prompt. Mai mult, acestia sunt acuzati de imprudenta si iresponsabilitate.

Fapta retinuta in sarcina celor doi medici implicati direct in interventia chirurgicala consta nu au folosit toate mijloacele de investigatie pe care le aveau la dispozitie si nu au adoptat o conduita medicala postoperatorie adecvata, raportata la conditia medicala a victimei, in vederea decelarii prompte a instalarii socului hemoragic sever, fapt ce a condus la decesul numitei P.M.G. Procurosii spun ca "se intruneste atat sub aspect obiectiv cat si subiectiv elementele constitutive ale infractiunii de ucidere din culpa.

Inculpatii au savarsit infractiunea de ucidere din culpa fara a prevedea rezultatul, desi puteau si trebuiau sa il prevada. Legatura de cauzalitate intre fapta imprudenta si iresponsabila a inculpatului si decesul pacientei P.M.G. este evidenta".

Fapta retinuta in sarcina S.C. BETHESDA S.R.L. SUCEAVA, prin reprezentant legal PUSCASU STEFAN, constand in aceea ca actiunile si omisiunile culpabile ale medicului ginecolog operator principal Bolohan Dinu si medicului anestezist Gorceag Ruslan au fost savarsite in realizarea obiectului de activitate a Spitalului Bethesda, fapt ce a condus la instalarea socului hemoragic sever si implicit la decesul numitei P.M.G., intruneste atat sub aspect obiectiv cat si subiectiv elementele constitutive ale infractiunii de ucidere din culpa. Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Judecatoriei Suceava.