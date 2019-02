Spitalul Judetean Suceava catalogat drept unul dintre spitalele de top din Romania VIDEO

Spitalul Judetean Suceava a primit de la Autoritatea Nationala de Management a Calitatii in Sanatate un punctaj aproape de maxim, adica un procent de 96,35%.

Spitalul Judetean Suceava a fost catalogat la nivel national drept spital de top, alaturi de Spitalul de Boli Infectioase Matei Bals din Bucuresti si alte doua spitale universitare, in urma procesului de acreditare. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta luni alaturi de managerul spitalului, Vasile Rambu. Spitalul Judetean Suceava a primit de la Autoritatea Nationala de Management a Calitatii in Sanatate un punctaj aproape de maxim, adica un procent de 96,35%. Gheorghe Flutur a apreciat ca acest punctaj este un semnal clar ca investitiile facute de-a lungul timpului la Spitalul Judetean Suceava au fost eficiente dar si ca managementul institutiei a fost unul de calitate. El crede ca pentru suceveni punctajul obtinut de unitatea medicala la acreditare ar trebui sa fie un plus de incredere. 'Spitalul de la Suceava asigura confort si complexitate la nivelul unor spitale universitare de varf din Bucuresti sau Cluj asa cum rezulta din aceasta certificare. Tot ce inseamna dotare, competenta medicilor si a aparatului sanitar de aici certificata de organismul guvernamental arata ca avem un spital care ofera aceasta siguranta sucevenilor, pacientilor in general', a explicat Flutur. Acesta a tinut sa precizeze ca in aceasta etapa au intrat la acreditare 147 din cele 671 de spitale de stat si private din tara, dar numai 23 dintre ele indeplinesc standardele. Gheorghe Flutur a mai anuntat ca investitiile vor continua la Spitalul Judetean Suceava si ca in bugetul CJ pentru anul in curs au fost prinse peste 20 de milioane de euro in acest sens. Printre investitii se numara si amenajarea unui helioport. Managerul unitatii sanitare, Vasile Rambu, a precizat ca aceasta recunoastere este rezultatul a 10 ani de munca si de investitii la spital si i-a multumit pentru sprijin lui Gheorghe Flutur. 'Drumul nu a fost atat de lin, startul nostru nu a fost dintr-o pozitie extraordinar de favorabila si de asta satisfactia este cu atat mai mare ca am ajuns intr-un punct in care sa fim priviti cu admiratie, cu respect si poate ca si referinta pentru altii. As vrea sa-i multumesc domnului presedinte Flutur pentru tot sprijinul pe care l-a acordat si il acorda spitalului si sa-i multumesc pentru faptul faptul ca mi-a cultivat aceasta pasiune pentru spital si vom face totul ca spitalul sa fie recunoscut acolo unde este', a precizat Rambu. El a explicat ca se urmareste in continuare cresterea calitatii serviciilor medicale, cresterea sigurantei in domeniile de activitate specifice, si cresterea satisfactiei pacientilor si angajatilor spitalului.