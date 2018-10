Stafeta veteranilor Invictus va ajunge la Suceava vineri, 19 octombrie, in jurul orei 13.30, si se va opri in fata Palatului Administrativ, unde se va desfasura ceremonia de primire si predare a stafetei. Participa reprezentanti ai autoritatilor publice judetene si locale, ai institutiilor din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, ai asociatiilor veteranilor de razboi, cadrelor militare in rezerva si in retragere si ai Asociatiei "Cultul Eroilor" Suceava.

Festivitatea se va desfasura cu sprijinul unor efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Bogdan Voda" Suceava, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" Suceava si ai Centrului Militar Judetean.

Stafeta Veteranilor este un eveniment aflat la cea de-a V-a editie, organizat de Grupul voluntarilor Invictus Romania, dedicat Zilei Armatei Romane si Centenarului Marii Uniri. Este un proiect sustinut de Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Afacerilor Interne.

In scopul promovarii valorilor nationale si a respectului fata de veteranii si eroii Romaniei, aproape 200 de alergatori si biciclisti alearga pe o distanta de peste 3000 km, oprindu-se in fiecare resedinta de judet. Stafeta se desfasoara pana in 25 octombrie 2018, data la care participantii se vor intalni la Carei.

Actiunea presupune purtarea unei stafete, reprezentata de catre o culoare a drapelului tricolor(albastru, galben si rosu).