Femeia respira singura si a inceput sa comunice cu personalul medico sanitar.

Vesti bune de la Spitalul Judetean Suceava. Starea sotiei preotului Petru Gavril s-a imbunatatit considerabil gratie eforturilor medicilor. Maria Gavril a fost detubata, deci respira singura, raspunde la comenzi si la stimuli si incepe sa comunice cu personalul medical. De asemenea, ea nu mai are stare febrila, asa cum se intampla zilele trecute. Directorul medical al unitatii sanitare, Doina Elena Ganea, declara ca femeia de 35 de ani urmeaza sa primeasca la spital consiliere psihologica. Situatia este delicata pentru ca aceasta va cere explicatii in legatura cu sotul si copiii si doar un psiholog i le poate oferi astfel incat aceasta sa nu sufere un soc emotional care ar putea sa ii afecteze si starea generala. Intre timp, luni, oamenii s-au adunat cu sutele pentru a o conduce pe ultimul drum pe fiica acesteia de 10 ani, care a murit vineri dupa amiaza la Terapie Intensiva. Reamintim ca in data de 14 octombrie masina in care se aflau preotul impreuna cu sotia, cei patru copii (de 3,6,8 si 10 ani), sora si cumnatul sau, a fost lovita in plin de un autoturism care a intrat pe contrasens, in depasire. Patru oameni au murit pe loc in urma impactului extrem de violent, o a cincea persoana, un copil de sase ani, a decedat la Spitalul Falticeni ulterior iar alte patru au fost grav ranite, printre care si fetita care a decedat recent. Preotul Petru Gavril, 35 de ani, din satul Lamaseni, mergea cu familia si rudele in pelerinaj la moastele Sfintei Parascheva, la Iasi, pentru a se ruga dupa ce fiica sa de sase ani avusese un vis straniu. La Cornu Luncii, un sofer de 42 de ani, despre care localnicii spun ca obisnuia sa urce baut la volan, a intrat aiurea pe contrasens, cu viteza de peste 130 de kilometri la ora si a spulberat masina condusa de preot, care in final a ajuns in sant.Preotul, sora lui, cumnatul dar si soferul care a provocat accidentul, au murit pe loc. Fetita de sase ani a preotului a decedat ulterior la spital din cauza gravelor leziuni suferite. Fiica de zece ani a murit vineri dupa-amiaza la Terapie Intensiva. Cei doi copii raniti mai usor in accident, baiatul de trei ani si fetita de opt ani, au fost extrenati saptamana trecuta din spital.