Staretul unei manastiri a pus pe jar pompierii si politistii dupa ce s-a rasturnat cu masina in albia unui rau, la Campulung Moldovenesc

In timp ce era cautat de autoritati, barbatul s-a intors singur la manastire.

Staretul unei manastiri a pus pe jar pompierii si politistii dupa ce s-a rasturnat cu masina in albia unui rau. Sambata, in jurul orei 18.00, un barbat de 39 ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, staret al Manastirii Sihastria Raraului, in timp ce conducea autoutilitara marca Dacia, pe strada Izvorul Alb, din localitate, la un moment dat, la iesirea dintr-o curba usoara la stanga, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu zapada, a pierdut controlul directiei de mers, pe un sector de drum ingustat, a parasit partea carosabila prin partea stanga, si s-a rasturnat in albia raului Izvorul Alb. In jurul orei 21.00, la sediul Politiei Municipiului Campulung Moldovenesc s-au prezentat doi calugari de la Manastirea Sihastria Raraului si un localnic care au sesizat ca staretul manastirii s-a rasturnat cu autoutilitara in albia raului si nu este de gasit. Pompierii din cadrul Detasamentului Campulung Moldovenesc s-au deplasat la fata locului si au efectuat activitati specifice in vederea identificarii conducatorului auto, despre care existau suspiciuni ca s-ar afla imobilizat sub autoutilitara rasturnata. La fata locului s-a prezentat si un echipaj medical din cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta in vederea acordarii unui eventual prim-ajutor. In jurul orei, 22.30, in timpul activitatilor de cautare, staretul s-a prezentat la manastire singur. Un echipaj rutier s-a deplasat la manastire si barbatul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ. Acesta a declarat ca nu are nevoie de ingrijiri medicale, nefiind ranit si a solicitat ca evenimentul rutier sa fie solutionat duminica, deoarece se afla in stare de soc.