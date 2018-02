Statiile de incarcare gratuita pentru masinile electrice sunt functionale in municipiul Suceava VIDEO

Statiile de incarcare gratuita pentru masinile electrice sunt functionale, incepand de miercuri, in municipiul Suceava. Anuntul a fost facut de viceprimarul Lucian Harsovschi, in cadrul unei conferinte de presa. Primaria Suceava a amplasat 28 de statii de incarcare pentru vehicule electrice, 14 statii standard( 7,2 KW) si 14 statii rapide(22KW), in cadrul proiectului "Electromobilitate - Vehicule electrice pentru o municipalitate verde". Acesta este cofinantat in proportie de 85 la suta prin programul de Cooperare Elvetiano-Roman. Fiecare statie de incarcare are alocate doua locuri de parcare destinate vehiculelor electrice."In momentul de fata in municipiul Suceava din cele 28 de statii de incarcare, 22 sunt functionale, pentru patru se afla in curs de semnare contractul de furnizare cu Delgaz Grid, iar pentru alte doua inca se asteapta solutia de racordare", a prezicat Lucian Harsovschi. Persoanele care doresc sa foloseasca aceste statii trebuie sa se prezinte la Primaria Municipiului Suceava la camera 32, etajul al treilea, pentru a primi un card. Acest card se elibereaza in baza cartii de inmatriculare a autovehiculului si este personalizat. Toate persoanele care vor primi acest card vor obtine si o legitimatie pentru parcari gratuite. Viceprimarul face un apel catre soferi sa lase libere locurile de parcare destinate autovehiculelor electrice. Cei de la Politia Locala trebuie sa-i informeze si sa-i avertizeze pe cei care parcheaza pe aceste locuri ca vor fi amendati cu sume cuprinse intre 100 si 1000 lei. Mai mult, autovehiculele care nu vor fi mutate de pe locurile destinate masinilor electrice vor fi ridicate.