Statuia ecvestra a domnitorului Stefan cel Mare, reinaugurata dupa renovare, de Ziua Bucovinei Foto

De Ziua Bucovinei a fost inaugurata dupa renovare statuia ecvestra a domnitorului Stefan cel Mare, de pe platoul Cetatii de Scaun a Sucevei, monument care ani de zile a fost lasat in paragina. Primaria Suceava a renovat statuia dar a refacut si zona adiacenta a acesteia. Inaugurarea s-a facut in cadru festiv, participand, in ciuda frigului de afara, personalitati din judet precum: primarul Ion Lungu, presedintele CJ Gheorghe Flutur, prefectul Mirela Adomnicai, subprefectul Silvia Boliacu, deputatul ALDE Alexandru Baisanu cel care a avut propunerea legislativa ca 28 noiembrie sa fie Ziua Bucovinei dar si politicieni de la Bucuresti precum penelistii Ludovic Orban si Vasile Blaga. In deschidere a fost oficiata o slujba de sfintire, oficiata de un sobor de preoti in frunte cu IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei si Radautilor. Cei prezenti au vorbit despre insemnatatea momentului si au transmis mesaje de unitate si de felicitare pentru toti bucovinenii. Ion lungu a oferit placheta aniversara si titlul de Cetateni ai Centenarului pentru 28 de personalitati sucevene. Estevorba despre: Lucia Bohateret, singurul sucevean care are 101 ani, IPS Pimen Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, Sofia Vicoveanca interpreta de muzica populara, Gheorghe Flutur presedintele Consiliului Judetean, Norman Manea scriitor, Constantin Gorcea arhitect, Gavril Mirza fost presedinte al CJ Suceava, Constantin Sofroni (titlul acordat post mortem) fost primar al Sucevei, Sorin Avram jurnalist, Nicoale Turtureanu fost director CFCH Suceava, Georghe Sirbu dirijor, Sanda Maria Ardeleanu profesor universitar si fost deputat, Stelian Nistor actor si om de afaceri, Cristian Irimie medic si fost secretar de stat in Ministerul Sanatatii, Vasile Rimbu managerul Spitalului Judetean, Matei Visniec dramaturg, Gheorghe Vasile Ciubotaru neurochirurg la spitalul Bagdasar Arseni din Bucuresti, Viorel Nutu om de afaceri, Doru Gabriel Olas arhitect, Nicolae Porumbescu arhitect, Stefan Puscasu medic chirurg si manager spital privat, Zaharia Cojocaru general in rezerva, Fior Dafin Muresanu neurolog, Violeta Beclea Szekely atleta, Dan Popescu directorul Colegiului National Stefan cel Mare, Mihai Pinzaru PIM caricaturist si David Turturean elev la CN Stefan cel Mare si medaliat cu aur si argint la olimpiada internationala de astrofizica. La statuia lui Stefan cel Mare s-au intonat cantece patriotice iar la finalul a fost marcat de un superb foc de artificii tricolor.